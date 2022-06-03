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    Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final 5. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde beşinci ve son maçına çıkacak. Peki Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 10:53
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    Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final 5. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Turkish Airlines Euroleague'i şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, rotasını ING Basketbol Süper Ligi'ne çevirdi.

    Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin dördüncü maçında Anadolu Efes'i 86-81 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi.

    Akabinde tüm gözler finale yükselecek takımı belirleyecek olan serinin 5. ve son maçına çevrildi.

    Basketbolseverler, Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final beşinci maçı ne zaman yapılacak merak ediyor.

    Peki, Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final 5. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yarı final karşılaşmasının detayları...

    Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final beşinci maçı, 4 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanacak.

    Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

    Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede 2-2 eşitlik bulunuyor.

    Galatasaray Nef, serinin birinci maçını 105-70, dördüncü müsabakasını ise 86-81 kazandı. Anadolu Efes ise ikinci mücadeleden 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.

    Yarınki müsabakayı kazanacak takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

    Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final 5. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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