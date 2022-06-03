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- Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final 5. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final 5. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 03.06.2022 - 10:53
Turkish Airlines Euroleague'i şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, rotasını ING Basketbol Süper Ligi'ne çevirdi.
Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin dördüncü maçında Anadolu Efes'i 86-81 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi.
Akabinde tüm gözler finale yükselecek takımı belirleyecek olan serinin 5. ve son maçına çevrildi.
Basketbolseverler, Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final beşinci maçı ne zaman yapılacak merak ediyor.
Peki, Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final 5. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yarı final karşılaşmasının detayları...
Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final beşinci maçı, 4 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanacak.
Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede 2-2 eşitlik bulunuyor.
Galatasaray Nef, serinin birinci maçını 105-70, dördüncü müsabakasını ise 86-81 kazandı. Anadolu Efes ise ikinci mücadeleden 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.
Yarınki müsabakayı kazanacak takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.