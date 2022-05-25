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    Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finallerinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef eşleşti. Peki Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 14:34
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    Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Turkish Airlines Euroleague'i şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, rotasını ING Basketbol Süper Ligi'ne çevirmiş durumda...

    Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin 3'üncü maçında kendi sahasında Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geldi.

    Pınar Karşıyaka'yı 83-68 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getiren lacivert beyazlılar, yarı finalde Galatasaray Nef'in rakibi oldu.

    Akabinde basketbolseverler gözlerini Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final maçlarına çevirdi.

    Peki, Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, yarı final karşılaşmasının detayları...

    Anadolu Efes - Galatasaray Nef maç programı

    Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki ilk karşılaşma, 27 Mayıs 2022 Cuma günü oynanacak.

    Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak olup ilk iki maç Anadolu Efes'in seyircisi önünde oynanacak.

    Serinin uzaması durumunda dördüncü maç 2 Haziran'da sarı kırmızılıların seyircisi önünde, son maç ise 4 Haziran'da Anadolu Efes'in sahasında oynanacak.

    Bu müsabakalar sonucu üç galibiyete ulaşan taraf, finale çıkacak.

    • İlk maç: 27 Mayıs Cuma 20.30
    • İkinci maç: 29 Mayıs Pazar 19.00
    • Üçüncü maç: 31 Mayıs Salı 20.30
    • Dördüncü maç: 2 Haziran Perşembe
    • Beşinci maç: 4 Haziran Cumartesi

    Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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