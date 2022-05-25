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Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finallerinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef eşleşti. Peki Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi.