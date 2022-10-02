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    Anadolu Efes, Galatasaray'ı mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 1. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Galatasaray'ı 77-68 mağlup etti.
    • 02.10.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 15:19
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    Anadolu Efes, Galatasaray'ı mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Ligi açılış haftası maçında Anadolu Efes, Galatasaray'ı konuk etti.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan baştan sona büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois’nın harika performansıyla sahadan Anadolu Efes 77-68 kazandı.

    Anadolu Efes, Süper Lig'e galibiyetle başladı

    Bu sonuçla ligin son finalisti Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’ne galibiyetle başladı. Lacivert-beyazlı takım, ikinci haftada ise Aliağa Petkimspor deplasmanına konuk olacak. Galatasaray ise sahasında zorlu rakibi Pınar Karşıyaka’yı konuk edecek.

    Anadolu Efes, Galatasaray ı mağlup etti #1

    Maçın en skoreri Beaubois oldu

    Anadolu Efes‘te Rodrigue Beaubois 21 sayı, 2 ribaund, 4 asist; Vasilije Micic 16 sayı, 5 asist; Elijah Bryant 12 sayı, 8 ribaund, 5 asist; Ante Zizic 10 sayı, 8 ribaundla oynadı.

    Anadolu Efes, Galatasaray ı mağlup etti #2

    Sadık'ın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi

    Galatasaray'da ise Sadık Kabaca 17 sayı, 4 ribaund; Yunus Emre Sonsırma 14 sayı, 2 ribaund, 1 asist; Braian Angola 14 sayı, 9 ribaund, 2 asistle mücadele etti.

    Çeyrek sonuçları

    1. çeyrek: 15-9

    2. çeyrek: 38-33

    3. çeyrek: 51-52

    4. çeyrek: 77-68

    Anadolu Efes, Galatasaray ı mağlup etti #3

    Anadolu Efes, Galatasaray ı mağlup etti #4


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