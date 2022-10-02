Anadolu Efes, Galatasaray'ı mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 1. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Galatasaray'ı 77-68 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi açılış haftası maçında Anadolu Efes, Galatasaray'ı konuk etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan baştan sona büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois’nın harika performansıyla sahadan Anadolu Efes 77-68 kazandı.

Anadolu Efes, Süper Lig'e galibiyetle başladı

Bu sonuçla ligin son finalisti Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’ne galibiyetle başladı. Lacivert-beyazlı takım, ikinci haftada ise Aliağa Petkimspor deplasmanına konuk olacak. Galatasaray ise sahasında zorlu rakibi Pınar Karşıyaka’yı konuk edecek.

Maçın en skoreri Beaubois oldu

Anadolu Efes‘te Rodrigue Beaubois 21 sayı, 2 ribaund, 4 asist; Vasilije Micic 16 sayı, 5 asist; Elijah Bryant 12 sayı, 8 ribaund, 5 asist; Ante Zizic 10 sayı, 8 ribaundla oynadı.

Sadık'ın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi

Galatasaray'da ise Sadık Kabaca 17 sayı, 4 ribaund; Yunus Emre Sonsırma 14 sayı, 2 ribaund, 1 asist; Braian Angola 14 sayı, 9 ribaund, 2 asistle mücadele etti.

Çeyrek sonuçları

1. çeyrek: 15-9

2. çeyrek: 38-33

3. çeyrek: 51-52

4. çeyrek: 77-68