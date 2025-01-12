Anadolu Efes, Galatasaray'ı yendi

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası dev bir maça sahne oldu. Anadolu Efes ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 99-87'lik skorla ev sahibi takım Anadolu Efes oldu.

Lacivert-beyazlı ekip ligde galibiyet sayısını 11'e çıkarırken, Galatasaray ise 4. kez mağlup oldu.

SKOR DAĞILIMI

Anadolu Efes: Nwora 12, Bryant 5, Thompson 11, Poirier 12, Ercan Osmani 5, Larkin 18, Rıdvan Öncel 9, Oturu 7, Willis 18, Erkan Yılmaz 2, Burak Can Yıldızlı

Galatasaray: Livingston 6, Sadık Emir Kabaca 13, Palmer 27, Delgado 6, Göksenin Köksal 5, Cummings 12, Samet Geyik 3, Izundu 10, Buğrahan Tuncer 5