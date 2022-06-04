Anadolu Efes Galatasaray'ı yenerek finale çıktı

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final son maçında Anadolu Efes Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi.

Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final son müsabakasında Anadolu Efes ve Galatasaray takımları karşı karşıya geldi. Galatasaray'ı 104-77'lik galibiyetle geçen Anadolu Efes finale yükselerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

İlk periyot

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, 2. dakika içinde 5-0'lık seri yakaladı. Çabuk toparlanan Galatasaray, dış atışlardan bulduğu 3 isabetle 4. dakikada 6 sayılık fark elde etti: 7-13

Kalan bölümde iki takım da pota altından skor üretti. Anadolu Efes, son saniyede kazandığı faul atışlarını Bryant ile sayıya çevirdi ve ilk periyot 26-26 beraberlikle tamamlandı.

İkinci periyot

İkinci çeyrekte Anadolu Efes, Larkin'in skorer oyunuyla etkili oldu. Galatasaray Nef, Sadık Emir Kabaca'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı basketlerle karşılık verdi. Lacivert-beyazlılar, Larkin'in isabetli dış atışıyla soyunma odasına 51-42 üstün gitti.

Üçüncü periyot

Üçüncü periyotta savunmada ve hücumda Galatasaray Nef'e büyük üstünlük kuran Anadolu Efes, milli basketbolcu Larkin'in peş peşe kaydettiği 3 sayılık basketlerle farkı açtı ve final çeyreğine 81-53 önde girdi.

Son periyot

Dördüncü periyotta rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 104-77 kazandı.

Ligde normal sezonu zirvede tamamlayan Fenerbahçe ile ikinci sırada bitiren Anadolu Efes, play-off uygulamasının başladığı 1983-1984 sezonunda bu yana 8. kez finalde kozlarını paylaşacak.

Üst üste 3. şampiyonluk için mücadele edecek

Play-off çeyrek finalinde Karşıyaka'ya 2-1, yarı finalde ise Galatasaray'a ise 3-2 üstünlük kuran Anadolu Efes, üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

Çeyrek finalde Bursaspor'a 2-1, yarı finalde ise Darüşşafaka'ya 3-1 üstünlük sağlayan Fenerbahçe ise 4 yıllık şampiyonluk özlemini sonlandırma mücadelesi verecek.

Final serisinde Anadolu Efes üstün

Anadolu Efes, ligde Fenerbahçe ile yaptığı 7 final serisinin 4'ünü kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Lacivert-beyazlı takım, Fenerbahçe'ye 1992-1993'te 4-0, 2008-2009'da 4-2, 2018-2019'da 4-3 ve 2020-2021'de ise 3-0 üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

Sarı-lacivertli ekip ise Anadolu Efes'e 2006-2007'de 4-0, 2009-2010 ve 2015-2016'da ise 4-2 üstünlük sağlayarak şampiyonluk ipini göğüsledi.