Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol'u mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 13. hafta maçında Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol karşısında 77-73'lük skorla kazandı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol’u ağırladı.

Kıran kıran geçen maçı 77-73'lük skorla Anadolu Efes kazanmayı başardı.

Efes bu sonuçla birlikte 13. maçında 9. galibiyetini elde etti. Gaziantep ise 13. maçında 9. mağlubiyetini aldı.

Micic, galibiyette büyük rol oynadı

Anadolu Efes'te Vasilije Micic 20 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Rodrigue Beaubois 18, Will Clyburn ve Bryant Dunston 14 sayıyla skora katkıda bulunarak galibiyette pay sahibi oldular.

Frankamp maçın en skoreri oldu

Gaziantep’te Conner Frankamp 29 sayıyla maçın en skoreri oldu. Ancak bu performası galibiyete yetmedi.