Anadolu Efes genel direktörü Alper Yılmaz, görevinden ayrıldı

AA & Ensonhaber
Anadolu Efes Spor Kulübü, genel direktör Alper Yılmaz'ın görevinden ayrıldığını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz'a katkıları sebebiyle teşekkür edilirken, şu ifadeler kullanıldı:
Genel direktörümüz Alper Yılmaz, Türk basketboluna farklı bir konumda hizmet vermek üzere kulübümüzden ayrılma kararı almıştır.
UZUN YILLARDIR ANADOLU EFES'TE GÖREV ALDI
2000-2006 yılları arasında Anadolu Efes forması giyen Alper Yılmaz, 2009 yılında sportif hizmetler müdürü olarak göreve başlamıştı.
Alper Yılmaz, 2015 yılının kasım ayından bu yana genel direktör görevini yürütüyordu.
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