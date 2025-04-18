Anadolu Efes ile Fenerbahçe'nin lig maçları ertelendi

AA & Ensonhaber
Anadolu Efes ile Fenerbahçe'nin Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında oynayacakları maçlar, EuroLeague play-off'ları nedeniyle ertelendi.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe ve Karşıyaka-Anadolu Efes müsabakalarının tehir edildiği bildirildi.
EUROLEAGUE'DE MÜCADELE EDECEKLER
EuroLeague play-off'larında Anadolu Efes, son şampiyon Panathinaikos ile mücadele edecek. Fenerbahçe ise Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes ile Fenerbahçe, 3 galibiyete ulaşacak takımların Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde ilk 2 maçlarını 22 ve 24 Nisan'da oynayacak.
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