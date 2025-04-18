Anadolu Efes ile Fenerbahçe'nin lig maçları ertelendi

AA & Ensonhaber

Anadolu Efes ile Fenerbahçe'nin Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında oynayacakları maçlar, EuroLeague play-off'ları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe ve Karşıyaka-Anadolu Efes müsabakalarının tehir edildiği bildirildi.

EUROLEAGUE'DE MÜCADELE EDECEKLER

EuroLeague play-off'larında Anadolu Efes, son şampiyon Panathinaikos ile mücadele edecek. Fenerbahçe ise Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe, 3 galibiyete ulaşacak takımların Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde ilk 2 maçlarını 22 ve 24 Nisan'da oynayacak.