Anadolu Efes, Isaiah Taylor ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes, 2 ay önce Ucam Murcia takımından transfer ettiği 28 yaşındaki oyun kurucu Isaiah Taylor ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Son EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes, Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Isaiah Taylor'ın takımdan ayrıldığını resmen duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Isaiah Taylor'ın sözleşmesinin sonlandırıldığı ifade edilerek kendisine teşekkür edildi.

İşte Anadolu Efes'in açıklaması:

"A Takım oyuncularımızdan Isaiah Taylor ile olan anlaşmamızı sonlandırmış bulunuyoruz. Taylor'a formamız altında vermiş olduğu mücadele için teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz."





12 maça çıktı

NBA'de de sahne alan ve geçen sezonu Ucam Murcia'da geçiren ABD'li oyuncu Isaiah Taylor'ı 1 Kasım 2022 tarihinde kadrosuna katmıştı.

28 yaşındaki basketbolcu, Anadolu Efes ile 1'i Süper Lig 11'i ise EuroLeague olmak üzere toplam 12 resmi maça çıktı.