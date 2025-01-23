Anadolu Efes, Justus Hollatz ile vedalaştı

AA & Ensonhaber

Anadolu Efes, Alman oyun kurucu Justus Hollatz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

İki sezondur formamızı giyen Justus Hollatz ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hollatz, bu sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 2 maçta forma giydi ve 4,5 sayı ortalamasıyla mücadele etti.

23 yaşındaki basketbolcu, EuroLeague'de ise 11 karşılaşmada ortalama 6 dakika 22 saniye sahada kalırken 0,7 sayı ortalamasıyla oynadı.