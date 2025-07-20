Anadolu Efes kadrosunu Şehmus Hazer'le güçlendirdi

Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Efes, son olarak Bahçeşehir Koleji'nde oynayan milli oyuncu Şehmus Hazer'i renklerine bağladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Milli oyuncumuz Şehmus Hazer ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Profesyonel kariyerine Bandırma Kırmızı'da başlayan ve Beşiktaş formasıyla kendini gösteren 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin ardından Bahçeşehir Koleji'nin kadrosunda yer almıştı.