Anadolu Efes - Kızılyıldız mts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Kızılyıldız mts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Andolu Efes, THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 17. hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibi ile karşılaşacak. Peki, Anadolu Efes - Kızılyıldız mts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Turkish Airlines EuroLeague'de başarılı sonuçlar elde eden Anadolu Efes Basketbol Takımı, 17. hafta maçında, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes - Kızılyıldız mts basketbol maçını takip etmek isteyen basketbolseverler, karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Peki, Anadolu Efes - Kızılyıldız mts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Anadolu Efes - Kızılyıldız mts maçına dair detaylar...

ANADOLU EFES - KIZILYILDIZ MTS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - Kızılyıldız mts EuroLeague maçı, 22 Aralık 2021 Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

Ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 8. sırada yer alıyor. Avrupa Ligi'nde oynadığı 16 maçın 7'sini kazanan ve 9'unu kaybeden Kızılyıldız mts ise 11. sırada bulunuyor.

ANADOLU EFES - BARCELONA EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Anadolu Efes - Kızılyıldız mts maçı, BeIN Sports 3 ve Bilyoner TV'den naklen yayınlanacak. Sporseverler, bu karşılaşmayı her iki platformdan da şifreli olarak izleyebilecek.