Anadolu Efes, Kızılyıldız'a mağlup oldu Anadolu Efes, EuroLeague'in 11. haftasında konuk olduğu Kızılyıldız'a 97-83 yenildi.

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EuroLeague'in 11. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Sırbistan'da Kızılyıldız deplasmanına çıktı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 97-83'lük skorla kazandı.

Shane Larkin'in 21 sayısı yetmedi

Anadolu Efes'te ise Shane Larkin 21, Will Clyburn 17, Mike Daum 10 sayı ile mücadele etti.

Kızılyıldız'da Nemanja Nedovic 23, Luka Mitrovic 18, Yago Mateus dos Santos 15, Milos Teodosic 9 sayı ile oynadı.

Sıradaki rakip Panathinaikos

Bu sonuçla 6. yenilgisini yaşayan Anadolu Efes bir sonraki EuroLeague maçında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u ağırlayacak.

4. kez sahadan galip ayrılan Kızılyıldız ise Valencia'ya konuk olacak.