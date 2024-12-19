Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı eli boş gönderdi

Haber Merkezi

EuroLeague'in 16. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı ağırladı.

Anadolu Efes, mücadeleyi 89-67'lik skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 9. galibiyetini alırken Kızılyıldız ise 8. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın en skorer isimleri Anadolu Efes'te 17 sayıyla Elijah Bryant ve Dan Oturu oldu.

ANADOLU EFES: 89 - KIZILYILDIZ: 67

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan), Sergio Silva (Portekiz)

Anadolu Efes: Thompson 8, Bryant 17, Nwora 3, Ercan Osmani 13, Poirier 2, Larkin 4, Beaubois 11, Smits 12, Johnson 2, Oturu 17

Kızılyıldız: Miller-McIntyre 10, Dobric 8, Petrusev 15, Kalinic 6, Bolomboy 5, Canaan, Mitrovic 8, Daum, Giedraitis 3, Nedovic 5, Yago 7

1. Periyot: 14-25

Devre: 36-42

3. Periyot: 59-57