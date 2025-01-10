Anadolu Efes konuk ettiği ASVEL'e yenildi

EuroLeague'in 20. haftasında Anadolu Efes, Fransa ekibi ASVEL'i konuk etti.
Konuk ekip mücadeleyi 82-76'lık skorla kazanmayı başardı.
Yeni başantrenörü Luca Banchi yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, EuroLeague'de 3'ü üst üste olmak üzere 10. yenilgisini yaşadı.
ASVEL ise organizasyonda 9. galibiyetini aldı.
ANADOLU EFES: 76 : ASVEL: 82
Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Anne Panther (Almanya), Alberto Baena (İspanya)
Anadolu Efes: Larkin 14, Thompson 7, Johnson 1, Ercan Osmani 13, Poirier 14, Smits 3, Oturu 8, Bryant 12, Beaubois, Nwora 4, Hollatz
ASVEL: Lee 6, Maledon 15, Roberson 7, Ajinca 6, Sako 4, Harrison 11, Jackson, De Colo 16, Lighty 2, Black 15
1. periyot: 20-24
Devre: 41-38
3. periyot: 66-61
Beş faulle çıkanlar: 36.22 Lighty (ASVEL), 39.47 Smits (Anadolu Efes)
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