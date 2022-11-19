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Anadolu Efes, Konyaspor'u mağlup etti
- 19.11.2022 - 20:05
Türkiye Basketbol Süper Ligi normal sezonunun 7. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda ligin yeni ekiplerinden Konyaspor’u konuk etti.
Hücumda etkili bir performans sergileyen Anadolu Efes, Will Clyburn ve Rodrigue Beaubois’nin önderliğinde sahadan 88-83 galip ayrıldı.
Anadolu Efes, 5. galibiyetini aldı
Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde üst üste 2. kez kazanarak toplam 5 galibiyete ulaştı. Koç Ergin Ataman’ın ekibi, gelecek hafta Manisa Büyükşehir Belediyespor deplasmanında sahne alacak.
Ligde üst üste 2. kez kaybederek toplam 4 yenilgiyle yoluna devam eden Konyaspor ise sahasında Aliağa Petkimspor’u ağırlayacak.
Clyburn yıldızlaştı
Anadolu Efes‘te Rodrigue Beaubois 19 sayı, 2 asist, 2 blok; Will Clyburn 21 sayı, 5 ribaund, 3 asist; Vasilije Micic 11 sayı, 5 asist; Tibor Pleiss 17 sayı, 8 ribaundla oynadı.
Sulaimon'un 21 sayısı galibiyete yetmedi
Konyaspor’da ise Rasheed Sulaimon 21 sayı, 2 ribaund, 11 asist; Roko Badzim 15 sayı, 3 ribaund, 2 asist; Jordan Morgan 15 sayı, 5 ribaund, 4 asist; Troy Selim Şav 11 sayı, 5 ribaundla mücadele etti.