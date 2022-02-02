Anadolu Efes – LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes – LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 25. hafta maçında LDLC Asvel ile karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes – LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, HY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında LDLC Asvel ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

LDLC Asvel takımı dün Fenerbahçe Beko ile karşılaşırken, temsilcimiz bu maçı 85-76 kazandı. Anadolu Efes ise Avrupa'da yaşanan yenilgileri unutturmanın peşinde.

Fenerbahçe Beko'yu 20 sayı farkla yenerek moral bulan Anadolu EFES, LDLC Asvel maçını kayıpsız geçmek istiyor.

Maçı izlemek isteyen basketbolseverler ise "Anadolu Efes – LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Anadolu Efes – LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

ANADOLU EFES - LDLC ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes – Asvel Villeurbanne Turkish Airlines EuroLeague karşılaşması 4 Şubat Cuma günü oynanacak.

Saat 20:30'da başlayacak olan karşılaşma İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Bu heyecan dolu mücadeleyi beIN SPORTS 3 ekranlarından takip edebilirsiniz.

"HER SAYI BİR AĞAÇ" KAMPANYASI

Anadolu Efes’in THY Avrupa Ligi’nde karşılaşacağı LDLC Asvel Villeurbanne maçında atacağı her sayı, tohum olarak tabiatla buluşacak.

Anadolu Efes’ten yapılan açıklamaya göre; “Her sayı +1 Ağaç Demek” sloganıyla gerçekleştirilecek proje kapsamında, 4 Şubat Cuma günü oynanacak mücadelede oyuncuların kaydettiği sayı kadar tohum ekilecek.

Tohumlar, ağaçlandırılması gereken ulaşılması zor alanlara havadan ekim yapabilen ecoDrone araçlarıyla araziye bırakılacak. Kampanya sadece atılan sayılarla sınırlı kalmayacak. Karşılaşmayı izlemeye gelen her seyirci için +10 tohum daha tabiatla buluşturulacak.

Ayrıca, karşılaşma içerisinde bir desibel ölçer etkinliği gerçekleştirilecek ve taraftarlar ne kadar yüksek sesle takımlarını desteklerse, kampanyaya o oranda ilave tohum eklenecek.

“Her Sayı +1 Ağaç Demek” kampanyasının iletişim çalışmalarına Anadolu Efesli oyuncular da katılacak ve yıldız isimler basketbolseverleri bu hareketin parçası olmaya davet edecek.