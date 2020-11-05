- Haberler
- Basketbol Haberleri
- Anadolu Efes, Maccabi Playtika'yı yendi
Anadolu Efes, Maccabi Playtika'yı yendi
EuroLeague'de Olympiakos galibiyetiyle nefes alan Anadolu Efes, Maccabi Playtika'yı ağırladı. Kıran kırana geçen maçı Efes, 91-89 kazandı.
- Haber Merkezi
- 05.11.2020 - 22:33
Turkish Airlines EuroLeague'de geçen yılın lideri Anadolu Efes, pandemi sonrası yeni sezona istediği gibi başlayamadı, hatta beklentilerin altında kaldı.
Geçen hafta Olympiakos karşısında kazanıp 5. maçında 2. galibiyetini alan Lacivert-Beyazlılar 7. maç döneminde Maccabi Playtika Tel Aviv'i ağırladı.
91-89'LUK GALİBİYET
Kıran kırana geçen maçta Rodrigue Beaubois'nın nefis son saniye bloğu Anadolu Efes'e hayat verdi.
Temsilcimiz sahadan 91-89'luk galibiyetle ayrıldı ve üst üste 2. galibiyetini aldı.