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    Anadolu Efes, Maccabi Playtika'yı yendi

    Anadolu Efes, Maccabi Playtika'yı yendi

    EuroLeague'de Olympiakos galibiyetiyle nefes alan Anadolu Efes, Maccabi Playtika'yı ağırladı. Kıran kırana geçen maçı Efes, 91-89 kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 22:33
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    Turkish Airlines EuroLeague'de geçen yılın lideri Anadolu Efes, pandemi sonrası yeni sezona istediği gibi başlayamadı, hatta beklentilerin altında kaldı.

    Geçen hafta Olympiakos karşısında kazanıp 5. maçında 2. galibiyetini alan Lacivert-Beyazlılar 7. maç döneminde Maccabi Playtika Tel Aviv'i ağırladı.

    91-89'LUK GALİBİYET

    Kıran kırana geçen maçta Rodrigue Beaubois'nın nefis son saniye bloğu Anadolu Efes'e hayat verdi.

    Temsilcimiz sahadan 91-89'luk galibiyetle ayrıldı ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

    Anadolu Efes, Maccabi Playtika yı yendi #1

    Anadolu Efes, Maccabi Playtika yı yendi #2

     

    Anadolu Efes, Maccabi Playtika yı yendi #3

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