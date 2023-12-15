Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'e yenildi EuroLeague'de Anadolu Efes, Belgrad'da oynanan maçta Maccabi Tel Aviv'e 95-86 mağlup oldu.

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EuroLeague’de 14. hafta heyecanı yaşandı. İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile temsilcimiz Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Maccabi'nin ev sahipliğinde Sırbistan'da Hala Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan müsabakada rakibinin hücumlarını durdurmakta çok zorlanan Anadolu Efes, sahadan 95-86'lık skorla mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, yedinci kez yenildi

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 14. maçında yedinci kez sahadan mağlup ayrıldı. Temsilcimiz, gelecek hafta Bayern Münih deplasmanında sahne alacak.

Ligdeki 14. maçında sekizinci galibiyetini alan Maccabi ise Baskonia‘yı ağırlayacak.

Maçın en skoreri Thompson oldu

Maccabi’de Lorenzo Brown 21 sayı, 2 ribaund, 5 asist ve Bonzie Colson 19 sayı, 7 ribaund, 2 asist ile oynadı.

Anadolu Efes‘te ise Darius Thompson 22 sayı, 4 ribaund, 7 asist ve Mike Daum 20 sayı, 2 ribaund, 2 top çalma ile mücadele etti.