Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'i devirdi

DHA

EuroLeague’in 32’nci hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes ile İsrail takımı Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi.

Letonya'daki Xiaomi Arena'da oynanan müsabakada kazanan 90-88'lik skorla Anadolu Efes oldu.

ÜST ÜSTE 6'INCI GALİBİYET

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes’te 25 sayı üreten Elijah Bryant oldu.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, üst üste 6’ncı toplamda ise 18’inci galibiyetini elde etti. Maccabi Tel Aviv ise 22’nci mağlubiyetini aldı.

SKOR DAĞILIMI

Anadolu Efes: Larkin 11, Beaubois 3, Nwora 2, Bryant 25, Smits 6, Thompson 8, Dozier Jr 3, Poirier 10, Ercan Osmani 5, Oturu 15, Willis 2, Erkan Yılmaz

Maccabi Tel Aviv: Clark 4, Menco 6, Sorkin 22, Rayman 6, Dibartolomeo 8, Cohen 10, Randolph 10, Jokubaitis 19, Blatt 3, Mayer