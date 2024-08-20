Anadolu Efes, maçlarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak

AA
Anadolu Efes Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonunda EuroLeague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi maçlarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi.
Yeni sezondan itibaren EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarımızı yeni yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağız. 2024-2025 sezonu kombinelerimiz için yenileme dönemi 9-19 Eylül 2024 tarihleri arasında olup genel satış dönemi ise 25 Eylül 2024 Çarşamba günü başlayacaktır.
MAÇLAR SİNAN ERDEM'DE YAPILIYORDU
Anadolu Efes, daha önce iç saha maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynuyordu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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