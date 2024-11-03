Anadolu Efes, Manisa Basket'i mağlup etti

Haber Merkezi
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 85-73'lük skorla ev sahibi ekip Anadolu Efes oldu.
SKOR DAĞILIMI
Anadolu Efes: Hollatz 9, Bryant 17, Nwora 9, Ercan Osmani 9, Oturu 14, Beaubois 9, Smits, Doğuş Özdemiroğlu 6, Burak Can Yıldızlı, Willis 12
Manisa Basket: Yunus Emre Sonsırma 6, Besson 20, Brown 9, White, Echodas 7, Pickett 7, Chiozza 9, Leon Apaydın 2, Buğra Çal 6, Ahmet Safa Yılmaz 4, Cengizhan İvedi 3
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