Anadolu Efes, Manisa Basket'i mağlup etti
Haber Merkezi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 85-73'lük skorla ev sahibi ekip Anadolu Efes oldu.

SKOR DAĞILIMI

Anadolu Efes: Hollatz 9, Bryant 17, Nwora 9, Ercan Osmani 9, Oturu 14, Beaubois 9, Smits, Doğuş Özdemiroğlu 6, Burak Can Yıldızlı, Willis 12

Manisa Basket: Yunus Emre Sonsırma 6, Besson 20, Brown 9, White, Echodas 7, Pickett 7, Chiozza 9, Leon Apaydın 2, Buğra Çal 6, Ahmet Safa Yılmaz 4, Cengizhan İvedi 3

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Emre Çalışkan
Editor