Anadolu Efes, Merkezefendi Belediyesi Basket karşısında kazandı

Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşı karşıya geldi.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Efes, 79-64'lük skorla kazanmayı başardı.
Efes, 7. galibiyetini aldı
Bu sonuçla birlikte yedinci galibiyetine ulaşan Anadolu Efes, gelecek hafta Manisa BBSK’yi ağırlayacak.
Yedinci kez sahadan mağlup ayrılan Merkezefendi ise önümüzdeki hafta Türk Telekom deplasmanında olacak.
Skor dağılımı
Merkezefendi Belediyesi Basket: Nate Mason 7, Bleijenbergh 6, Pecarski 15, Lomazs 5, Oturu 28, Ömer Yasir Küçük, Berke Aygündüz, Alihan Demir 2, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 1
Anadolu Efes: Erten Gazi 15, Clyburn 11, Hollatz 5, Ercan Osmani 9, Jones 9, Emre Melih Tunca, Thompson 5, Burak Can Yıldızlı, Erkan Yılmaz 3, Willis 22
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