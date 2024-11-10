Anadolu Efes, Mersin Spor deplasmanında kazandı

Haber Merkezi
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Mersin Spor ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 94-76'lık skorla konuk takım Anadolu Efes oldu.
SKOR DAĞILIMI
Mersin Spor: Olaseni 23, Cobbs 18, Pineiro 13, Emre Tanışan, Cruz 14, Kartal Özmızrak, Berkay Sinirlioğlu, Simmons 3, Kairys 2, Canberk Kuş 3, Tevfik Akdamar
Anadolu Efes: Braynt 6, Thompson 2, Ercan Osmani 6, Oturu 26, Erkan Yılmaz 6, Beaubois 21, Johnson 3, Poirier 4, Doğuş Özdemiroğlu 9, Burak Can Yıldızlı 2, Willis 9, Rıdvan Öncel
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