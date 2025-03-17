Anadolu Efes, Mersinspor'u yendi

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta kapanış maçında Anadolu Efes ile Mersinspor karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 102-83'lük skorla ev sahibi takım Anadolu Efes oldu.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım ligdeki 16. galibiyetini elde ederken Mersinspor ise 10. kez kaybetti.

SKOR DAĞILIMI

Anadolu Efes: Nwora 20, Rıdvan Öncel 5, Dozier 8, Ercan Osmani 13, Oturu 11, Larkin 15, Bryant 2, Poirier 12, Erkan Yılmaz 3, Willis 9, Doğuş Özdemiroğlu 4, Burak Can Yıldızlı

Mersinspor: Olaseni 8, Cobbs 7, Pineiro 14, Emre Tanışan 5, Cruz 15, Efianayi 15, Kartal Özmızrak 3, Magnay 10, Canberk Kuş 6, Rafi Ömer Oralkan