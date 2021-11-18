Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 11. hafta maçında, Fransa temsilcisi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Anadolu Efes 11. hafta maçında, Fransa temsilcisi Monaco ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Efes bu maçı da kazanıp derin bir nefes almak isterken, deplasmanda seyircisinden destek bekliyor olacak.

Bu heyecan verici karşılaşmayı takip etmek isteyen basketbol severler, Anadolu Efes - Monaco maçının zaman ve saat bilgisiniaraştırmaya başladı

Peki Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Anadolu Efes - Monaco maçı ile ilgili tüm detaylar...

ANADOLU EFES - MONACO EUROLEAGUE MAÇI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Monaco EuroLeague maçı, 19 Kasım 2021 Cuma günü saat 20.15'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

Bu heyecan verici karşılaşma, BeIN Sports 3 ve Bilyoner TV kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı BeIN Sports 3'ten şifresiz olarak izleyebilecek.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda son şampiyon olan lacivert-beyazlılar, sezona iyi başlayamadı.

İlk 4 maçını kaybeden Anadolu Efes, sonrasındaki 6 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti. Son 2 maçını kazanarak bu sezon THY Avrupa Ligi'nde ilk kez üst üste 2 galibiyet alan Anadolu Efes, Monaco'yu da yenerek seri yakalamak istiyor.

Fransız temsilcisi ise Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakada 5'er galibiyet ve yenilgi yaşadı.