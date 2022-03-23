Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Andolu Efes, THY Euroleague'in 32. haftasında İtalyan temsilcisi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında İtalyan temsilcisi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Real Madrid'i 93-90'lık skorla mağlup eden Lacivert-beyazlılar, Olimpia Milano karşısında da galibiyet istiyor.

Anadolu Efes - Olimpia Milano basketbol maçını takip etmek isteyen basketbolseverler ise karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Peki Anadolu Efes - Olimpia Milano basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı, 24 Mart 2022 Perşembe günü oynanacak ve TSİ 20.30'da başlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı, BeIN Sports Haber kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler, bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 24 mücadelede 14 galibiyet alırken, 10 kez mağlup oldu. Milano ise 24 müsabakada 16 galibiyet, 8 mağlubiyet elde etti.