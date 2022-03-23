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    Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Andolu Efes, THY Euroleague'in 32. haftasında İtalyan temsilcisi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 15:11
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    Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

    Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında İtalyan temsilcisi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

    Real Madrid'i 93-90'lık skorla mağlup eden Lacivert-beyazlılar, Olimpia Milano karşısında da galibiyet istiyor.

    Anadolu Efes - Olimpia Milano basketbol maçını takip etmek isteyen basketbolseverler ise karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

    Peki Anadolu Efes - Olimpia Milano basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

    ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı, 24 Mart 2022 Perşembe günü oynanacak ve TSİ 20.30'da başlayacak.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı, BeIN Sports Haber kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler, bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

    Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 24 mücadelede 14 galibiyet alırken, 10 kez mağlup oldu. Milano ise 24 müsabakada 16 galibiyet, 8 mağlubiyet elde etti.

    Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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