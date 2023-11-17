Anadolu Efes, Olimpia Milano'ya mağlup oldu

AA & Ensonhaber
Turkish Airlines EuroLeague'in 9. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İtalya'da Olimpia Milano deplasmanına çıktı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 92-76'lık skorla kazandı.
Clyburn ve Thompson yetmedi
Anadolu Efes'te 18 sayı, 7 ribauntla oynayan Clyburn ve 17 sayı üreten Thompson'un performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Olimpia Milano'da ise Shields 18 sayı, Hall 15 sayı, Mirotic 13 sayı, Melli ise 13 sayı, 10 ribauntla oynadı.
Deplasmandaki çift maç haftasını birer galibiyet ve mağlubiyetle kapatan temsilcimizin toplam yenilgi sayısı 5'e çıktı, İtalya ekibi ise 3. kez kazandı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış