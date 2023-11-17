Anadolu Efes, Olimpia Milano'ya mağlup oldu Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 9. haftasında konuk olduğu Olimpia Milano'ya 92-76 yenildi.

AA & Ensonhaber

Turkish Airlines EuroLeague'in 9. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İtalya'da Olimpia Milano deplasmanına çıktı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 92-76'lık skorla kazandı.

Clyburn ve Thompson yetmedi

Anadolu Efes'te 18 sayı, 7 ribauntla oynayan Clyburn ve 17 sayı üreten Thompson'un performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Olimpia Milano'da ise Shields 18 sayı, Hall 15 sayı, Mirotic 13 sayı, Melli ise 13 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Deplasmandaki çift maç haftasını birer galibiyet ve mağlubiyetle kapatan temsilcimizin toplam yenilgi sayısı 5'e çıktı, İtalya ekibi ise 3. kez kazandı.