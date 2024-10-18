Anadolu Efes, Olympiakos'u mağlup etti

AA

EuroLeague'in 4. haftasında Anadolu Efes, sahasında Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Oyunun genelinde skor olarak geride kalan Anadolu Efes, son çeyrekteki performansı ile Olympiakos'u 91-89 yendi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda ikinci galibiyetini aldı. Olympiakos ise ikinci yenilgisini yaşadı.

İLK PERİYOT

Basketbol Gelişim Merkezi'nde kapalı gişe oynanan müsabakaya etkili başlayan Olympiakos, Vezenkov'un skorer oyunuyla ilk periyodu 23-11 önde tamamladı.

İKİNCİ ÇEYREK

İkinci çeyrekte Larkin'in devreye girmesiyle toparlanan Anadolu Efes, Thompson'ın 3 sayılık basketiyle bitime 3 saniye kala farkı 1'e kadar indirdi: 41-42. Olympiakos, Dorsey'in son saniyede kazandırdığı sayılarla soyunma odasına 44-41 üstün gitti.

ÜÇÜNCÜ PERİYOT

Karşılaşmanın üçüncü periyodu dengeli geçti. Dış atışlardan Anadolu Efes Bryant, Olympiakos ise Fournier ile etkili oldu. Yunanistan ekibi, son çeyreğe 70-65 önde girdi.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK

Dördüncü çeyreğe arka arkaya bulduğu sayılarla başlayan Olympiakos, 31. dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 67-75. Oyun üstünlüğünü ele geçiren Anadolu Efes, Bryant'ın isabetli dış atışıyla 37. dakikada ilk kez skoru lehine çevirmeyi başardı: 85-82.

Kalan bölüm büyük bir heyecana sahne oldu. Tekrar geriye düşmesine rağmen Olympiakos'un hatasını iyi değerlendiren ve Larkin ile Bryant'ın kazandırdığı kritik basketlerle öne geçen Anadolu Efes, karşılaşmadan 91-89 galip ayrıldı.

MEME KANSERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Karşılaşmanın hava atışı, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla pembe top ile yapıldı.

Anadolu Efes ve Anadolu Sağlık Merkezi'nin işbirliğiyle 11. kez hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi manken, oyuncu ve sunucu Çağla Şikel oldu.

Şikel, pembe top ile maçın sembolik hava atışını gerçekleştirdi.