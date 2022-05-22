Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
474.109
0.10%
BTXN Coin
13.06
-1.35%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Açık 14 C
    Anadolu Efes oyuncuları basın toplantısını bastı

    Anadolu Efes oyuncuları basın toplantısını bastı

    Anadolu Efes'in şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulunan Ergin Ataman'ın basın toplantısını Anadolu Efesli oyuncular böldü. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2022 - 00:25
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 00:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Anadolu Efes, EuroLeague'in final karşılaşmasında İspanyol ekip Real Madrid'i yenmesi sonucu 2. kez şampiyonluğa yükselmiş oldu.

    Başantrenör Ergin Ataman, müsabaka sonrası basın toplantısı düzenledi.

    Basın toplantısını basıp şampiyonluğu kutladılar

    Basın toplantısı esnasında konuşmasını bölerek toplantıya dahil olan Anadolu Efes oyuncuları şampiyonluğu doyasıya kutladılar.

    Ortaya renkli görüntülerin çıktığı o anlarda Ergin Ataman'ın başından aşağıya da su döktüler.

    Anadolu Efes oyuncuları basın toplantısını bastı - Video

    Anadolu Efes Euroleague’de şampiyon oldu - Haberi için tıklayınız -

    Anadolu Efes oyuncuları basın toplantısını bastı #1

    Anadolu Efes oyuncuları basın toplantısını bastı #2

    Anadolu Efes oyuncuları basın toplantısını bastı #3

    Anadolu Efes oyuncuları basın toplantısını bastı #4

    Anadolu Efes oyuncuları basın toplantısını bastı #5


    İlginizi Çekebilir

    21 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    21 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Eskişehir'de annesini öldüren çocuğun ifadesi ortaya çıktı
    3. Sayfa

    Eskişehir'de annesini öldüren çocuğun ifadesi ortaya çıktı

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir