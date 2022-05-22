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Anadolu Efes oyuncuları basın toplantısını bastı
Anadolu Efes'in şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulunan Ergin Ataman'ın basın toplantısını Anadolu Efesli oyuncular böldü. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
- Haber Merkezi
- 22.05.2022 - 00:25
- Güncelleme : 22.05.2022 - 00:36
Anadolu Efes, EuroLeague'in final karşılaşmasında İspanyol ekip Real Madrid'i yenmesi sonucu 2. kez şampiyonluğa yükselmiş oldu.
Başantrenör Ergin Ataman, müsabaka sonrası basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısını basıp şampiyonluğu kutladılar
Basın toplantısı esnasında konuşmasını bölerek toplantıya dahil olan Anadolu Efes oyuncuları şampiyonluğu doyasıya kutladılar.
Ortaya renkli görüntülerin çıktığı o anlarda Ergin Ataman'ın başından aşağıya da su döktüler.
Anadolu Efes oyuncuları basın toplantısını bastı - Video
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