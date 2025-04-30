Anadolu Efes, Panathinaikos serisinde geri düştü

Haber Merkezi

EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk etti.

Mücadeleyi 81-77'lik skorla kazanan Panathinaikos, seride 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın en skorer ismi ise Panathinaikos'ta 25 sayı kaydeden Kendrick Nunn oldu.

Üç galibiyete ulaşacak takımın Final Four'a yükseleceği play-off serisinin dördüncü müsabakası 2 Mayıs Cuma günü yine İstanbul'da oynanacak.

ANADOLU EFES: 77 - PANATHINAIKOS: 81

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Emilio Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya)

Anadolu Efes: Larkin 17, Bryant 13, Dozier 9, Ercan Osmani 10, Poirier 2, Smits 4, Thompson 6, Oturu 14, Nwora 2, Erkan Yılmaz, Willis

Panathinaikos: Nunn 25, Grant 5, Cedi Osman 9, Mitoglou 18, Gabriel 4, Brown 2, Ömer Faruk Yurtseven 8, Sloukas 10, Hernangomez

1. Periyot: 23-20

Devre: 39-45

3. Periyot: 54-63

Beş faulle çıkan: 39.32 Gabriel (Panathinaikos)