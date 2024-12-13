Anadolu Efes, Panathinaikos'u farklı yendi

Haber Merkezi

EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos’u ağırladı.

Anadolu Efes, mücadeleyi 93-67'lik skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 8. galibiyeti alırken Panathinaikos ise 7. yenilgisini yaşadı.

CEDİ'DEN 12 SAYI

Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois 16, Jordan Nwora ile Daniel Oturu 15'er sayı ile mücadele etti.

Panathinaikos'ta 26 dakika süre alan milli basketbolcumuz Cedi Osman, 12 sayı ve 6 ribaund ile maçı tamamladı.

ANADOLU EFES: 93 - PANATHINAIKOS: 67

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan), Robert Cyklicky (Çekya)

Anadolu Efes: Nwora 15, Bryant 5, Thompson 7, Poirier 8, Ercan Osmani 9, Larkin 6, Beaubois 16, Smits 6, Oturu 15, Johnson 4, Hollatz 2, Willis

Panathinaikos: Sloukas 15, Cedi Osman 12, Grant 5, Lessort 7, Hernangomez 4, Brown 4, Papapetrou 3, Mitoglou 4, Ömer Faruk Yurtseven 6, Kalaitzakis, Antetokounmpo 5, Moraitis 2

1. Periyot: 20-15

Devre: 45-34

3. Periyot: 68-46