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    Anadolu Efes, Partizan'a yenildi

    EuroLeague'in 14. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Partizan'a 82-79 kaybetti.
    • 17.12.2022 - 00:41
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    Anadolu Efes, Partizan'a yenildi

    EuroLeague'in 14. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geldi.

    Anadolu Efes üstünlüğünü koruyamadı

    Üçüncü çeyrekte farkı 10 sayıya kadar çıkaran Anadolu Efes, üstünlüğünü koruyamayarak rakibine 82-79 mağlup oldu.

    Üst üste 2'inci mağlubiyet

    EuroLeague'deki 5 maçlık galibiyet serisi, iç sahadaki Baskonia yenilgisiyle sona eren Anadolu Efes; bu sonuçla üst üste 2. mağlubiyetini alırken Fenerbahçe'nin de 2 maçını kaybettiği çift maç haftasını temsilcilerimiz 4'te 0 ile kapattı.

    Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan ise Anadolu Efes'e karşı aldığı galibiyetle 5 maçlık mağlubiyet serisine nokta koydu.

    Anadolu Efes, Partizan a yenildi #1

    Anadolu Efes, Partizan a yenildi #2


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