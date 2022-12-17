- Haberler
- Basketbol Haberleri
- Anadolu Efes, Partizan'a yenildi
Anadolu Efes, Partizan'a yenildi
EuroLeague'in 14. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Partizan'a 82-79 kaybetti.
- 17.12.2022 - 00:41
EuroLeague'in 14. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geldi.
Anadolu Efes üstünlüğünü koruyamadı
Üçüncü çeyrekte farkı 10 sayıya kadar çıkaran Anadolu Efes, üstünlüğünü koruyamayarak rakibine 82-79 mağlup oldu.
Üst üste 2'inci mağlubiyet
EuroLeague'deki 5 maçlık galibiyet serisi, iç sahadaki Baskonia yenilgisiyle sona eren Anadolu Efes; bu sonuçla üst üste 2. mağlubiyetini alırken Fenerbahçe'nin de 2 maçını kaybettiği çift maç haftasını temsilcilerimiz 4'te 0 ile kapattı.
Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan ise Anadolu Efes'e karşı aldığı galibiyetle 5 maçlık mağlubiyet serisine nokta koydu.