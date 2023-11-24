Anadolu Efes, Partizan'ı 100 sayıyla mağlup etti Anadolu Efes, EuroLeague'in 10. haftasında konuk ettiği Partizan'ı 100-94'lük skorla yendi.

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EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Sırbistan'ın Partizan ekibini ağırladı.

Son çeyrekte müthiş bir performans sergileyen ev sahibi ekip mücadeleyi 100-94'lük skorla kazanmayı başardı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin 27, Darius Thompson 18, Will Clyburn 12, Ante Zizic 12, Tyrique Jones 10, Derek Willis 10 sayıyla oynarken Partizan'da Frank Kaminsky 24, PJ Dozier 21, James Nunnally 16 sayıyla mücadele etti.

Sıradaki rakip Kızılyıldız

Bu sonuçla ligdeki onuncu maçında beşinci kez sahadan galip ayrılan temsilcimiz gelecek hafta Kızılyıldız deplasmanında sahne alacak.

Onuncu maçında yedinci yenilgisini alan ve kötü gidişatını sürdüren Partizan ise sahasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı PanathinaikosWu konuk edecek.