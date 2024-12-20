Anadolu Efes, Partizan'ı devirdi

Haber Merkezi

EuroLeague'in 17. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes ile Sırp ekibi Partizan karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 86-77'lik skorla konuk ev sahibi takım Anadolu Efes oldu.

Üst üste üçüncü galibiyetini alan lacivert-beyazlılar, toplamda ise 10. kez sahadan kazanarak ayrıldı. Sırbistan ekibi ise 10. kez mağlup oldu.

İLK ÇEYREĞİ PARTİZAN ÖNDE BİTİRDİ

Mücadeleye pota altından bulduğu sayılarla başlayan Partizan, 3. dakikayı 7-2 önde geçti.

Anadolu Efes, çeyreğin başında hücumda ritim tutmakta zorlanırken boyalı alanı da iyi savunamadı.

Periyodun ortalarında toparlanan lacivert-beyazlılar, üç sayı çizgisinin gerisinden etkili oldu.

Yüksek tempoda oynanan ve karşılıklı basketlere sahne olan ilk çeyreği Partizan, 27-20 üstün tamamladı.

PARTİZAN, İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

Anadolu Efes, ikinci çeyreğe hücumda Ercan Osmani ile etkili girdi.

Ev sahibi takım, top kayıpları yapan Sırbistan ekibi karşısında pota altından bulduğu basketlerle 13. dakikada skoru eşitledi: 29-29.

Çeyrek ortasında oyunda tempo düşerken, takımlar sayı üretmekte sorun yaşadı.

Lacivert-beyazlılar, 17. dakika biterken Smits'in pota altından kaydettiği basketle maçta ilk kez öne geçti: 33-32.

Ev sahibi takım, 3 dakikalık sürede sayı bulamazken Partizan, Davies'in basketiyle soyunma odasına 38-33 önde girdi.

SON ÇEYREĞE ANADOLU EFES GERİDE GİRDİ

İkinci yarıya peş peşe dış atış isabetleriyle başlayan Anadolu Efes, taraftarının da desteğiyle 26. dakikada yeniden öne geçti: 46-45.

İki ekip de bu çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden oldukça etkili bir performans sergiledi.

Başa baş bir mücadeleye sahne olan periyotta skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken Partizan, Tyrique Jones'un sayılarıyla son çeyreğe 61-58 üstün gitti.

EFES, 9 SAYI FARKLA KAZANDI

Final periyoduna Anadolu Efes, 7-0'lık seriyle giriş yaptı: 65-61. Ercan Osmani'nin üst üste iç ve dış atış isabetleriyle hücumda tempolu oyununu sürdüren ev sahibi takım, 36. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 73-68.

Kenardan oyuna dahil olan Beaubois'nın da katkısıyla üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlılar maçı 86-77 kazandı.

EN SKORER İSİM ERCAN OSMANİ OLDU

Anadolu Efes'te Ercan Osmani'nin 25, Beaubois'nın 12, Larkin, Nwora ve Thompson'ın 11'er sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Partizan'da ise Tyrique Jones'un 23, Brown'ın 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

SKOR DAĞILIMI

Anadolu Efes: Bryant 2, Thompson 11, Nwora 11, Poirier 6, Ercan Osmani 25, Larkin 11, Oturu 6, Beaubois 12, Smits 2, Johnson

Partizan: Brown 15, Carlik Jones 8, Pokusevski 4, Bonga 8, Tyrique Jones 23, Nakic 2, Mike, Washington 10, Davies 7