- Haberler
- Basketbol Haberleri
- Anadolu Efes - Petkimspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes - Petkimspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 29.11.2021 - 18:16
Basketbolseverler maçları heyecanla takip ederken, Anadolu Efes mücadelesine devam edecek.
ING Basketbol Ligi'nde 10. hafta oynanırken, Anadolu Efes ve Petkimspor karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Bu maçı takip etmek isteyen basketbolseverler ise karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Basketbolseverler, "Anadolu Efes - Petkimspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Anadolu Efes - Petkimspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
PETKİMSPOR - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Petkimspor - Anadolu Efes basketbol maçı 30 Kasım 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İzmir'de, Enka Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.
PETKİMSPOR - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Petkimspor - Anadolu Efes basketbol maçı Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.