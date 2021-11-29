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Anadolu Efes - Petkimspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Petkimspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 10. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda sporseverleri Petkimspor - Anadolu Efes ile karşılaşacak. Peki, Anadolu Efes - Petkimspor maçı ne zaman?