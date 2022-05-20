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Anadolu Efes - Real Madrid Final Four final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Real Madrid Final Four final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son şampiyon Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague Final Four final maçında Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Peki Anadolu Efes - Real Madrid final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?