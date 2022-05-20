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    Anadolu Efes - Real Madrid Final Four final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Son şampiyon Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague Final Four final maçında Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Peki Anadolu Efes - Real Madrid final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 11:08
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    Anadolu Efes - Real Madrid Final Four final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

    Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da yarı final maçları nefes kesti ve finalistler belli oldu.

    Stark Arena'ın ev sahipliği yaptığı maçta Olympiakos'u 77-74 deviren Anadolu Efes, ilk finalist oldu. El Clasico'da normal sezonu lider bitiren Barcelona'yı 83-86 mağlup eden Real Madrid ise finalde temsilcimizin rakibi oldu.

    Üst üste 3. kez EuroLeague'de final heyecanı yaşayacak olan lacivert-beyazlılar, üstün gelmesi halinde Final-Four'da kupayı müzesine götürecek.

    Final maçı için geri sayıma geçen basketbolseverler, Anadolu Efes - Real Madrid maçının tarih ve saat bilgisini araştırıyor.

    Peki, Anadolu Efes - Real Madrid final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    Anadolu Efes - Real Madrid Final Four final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Anadolu Efes - Real Madrid Final Four final maçı, 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü TSİ 20.00'de başlayacak ve Stark Arena'da oynanacak .

    Dev maç, beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

    Anadolu Efes - Real Madrid Final Four final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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