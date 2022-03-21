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    Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Andolu Efes, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 31. hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 12:53
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    Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

    Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

    Zalgiris'i 85-71'lik skorla mağlup ederek 2 maçlık galibiyet hasretine son veren Lacivert-beyazlılar, Real Madrid karşısında da galibiyet istiyor.

    Anadolu Efes - Real Madrid basketbol maçını takip etmek isteyen basketbolseverler ise karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

    Peki Anadolu Efes - Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

    ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Anadolu Efes - Real Madrid maçı maçı, 22 Mart 2022 Salı günü oynanacak ve TSİ 20.30'da başlayacak.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Anadolu Efes - Zenit maçı, BeIN Sports Haber kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler, bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

    Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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