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Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Andolu Efes, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 31. hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?