Anadolu Efes, Rıdvan Öncel'i kiraladı Anadolu Efes Basketbol Takımı, Darüşşafaka'dan Rıdvan Öncel'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes, kadrosuna bir takviye yaptı. Erdem Can'ın ekibi, milli basketbolcu Rıdvan Öncel'i kiraladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Darüşşafaka'da forma giyen 26 yaşındaki oyun kurucuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Bu sezon 16 maça çıktı

Milli oyun kurucu, bu sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 11 maçta 9 sayı, 3,3 ribaunt ve 2,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Rıdvan Öncel, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 5 müsabakada ise 5,4 sayı, 3,4 asist ve 1,4 ribauntluk performans sergiledi.