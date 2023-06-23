Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois'nın sözleşmesini uzattı 2018'den bu yana Anadolu Efes forması giyen Rodrigue Beaubois, takımla sözleşme yeniledi.

AA

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Fransız oyuncusu Rodrigue Beaubois ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Sayısız başarımızda büyük rol üstlenen Rodrigue Beaubois ile olan sözleşmemizi 1+1 sezon daha uzattık.

Anadolu Efes'le 9 kupa kazandı

2018 yılından bu yana Anadolu Efes formasını giyen 35 yaşındaki basketbolcu, lacivert-beyazlı takımla 2 kez THY Avrupa Ligi, 3'er kez Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.