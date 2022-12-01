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    Anadolu Efes sahasında Olympiakos'u mağlup etti

    Anadolu Efes sahasında Olympiakos'u mağlup etti

    Anadolu Efes kendi sahasında karşılaştığı Olympiakos'u 82-71 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 22:51
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 22:54
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    EuroLeague 11. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Olympiakos'u ağırladı.

    Anadolu Efes, etkili oyunuyla sahadan 82-71 galibiyetle ayrılmasını bildi. Ergin Ataman'ın ekibi bu galibiyetle üst üste 4, toplamda ise 6. galibiyetini aldı.

    Anadolu Efes final periyodunda öne geçti

    Olympiakos, mücadeleye 10-0'lık seriyle hızlı giriş yaptı. Erken mola almak zorunda kalan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ilk 5'ten 4 oyuncusunu değiştirerek takımını hareketlendirdi. Clyburn ile sayı üreten Anadolu Efes karşısında Fall ile pota altını etkili kullanan konuk takım, ilk periyodu 18-13 önde bitirdi.

    Lacivert-beyazlılar, ikinci periyodun başlarında Beaubois'nın dış şutlarıyla skora ortak olmaya çalıştı. Skor bulmakta zorlanmayan Olympiakos, 15. dakikada Sloukas'ın üç sayı isabetiyle farkı 11 sayıya çıkardı: 25-36. Anadolu Efes, farkı eritmeye çalışsa da soyunma odasına konuk ekibin 41-33 üstünlüğüyle gidildi.

    İki takım da ikinci devreye sert savunma yaparak başladı. Erken faul problemine giren rakibine karşı Zizic ve Beaubois ile sayı üreten Anadolu Efes, 27. dakikada farkı bire (46-47) indirse de öne geçme şansından faydalanamadı. Vezenkov'un basketleriyle skor üstünlüğünü koruyan Olympiakos, final periyoduna 53-52 önde girdi.

    Ev sahibi ekip, son çeyreğin başlarında Clyburn'ün üst üste bulduğu üç sayı isabetleriyle mücadelede ilk kez öne geçti ve durumu 58-53 yaptı. Anadolu Efes, iki takımın da üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle oynadığı final periyodunda Micic'in de devreye girmesiyle 35. dakikada skoru 67-59'a getirdi. Kalan bölümde skor avantajını koruyan lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 82-71 galip ayrıldı.

    Anadolu Efes sahasında Olympiakos u mağlup etti #1

    Efes 6. galibiyetini aldı

    Art arda 4. maçını kazanan Anadolu Efes, sezonun 6. galibiyetini aldı. Olympiakos ise 4. yenilgisini yaşadı.

    Lacivert-beyazlı takımda Clyburn 24 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, Beaubois 19 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalma, "triple-double"a yaklaşan Micic ise 18 sayı, 9 ribaunt, 9 asistle mücadele etti.

    Olympiakos'ta Vezenkov'un 18 ve Larentzakis'in 13 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

    Bu arada Micic, bu karşılaşmayla Avrupa Ligi kariyerinde 1000 asist barajını geçti.

    Anadolu Efes sahasında Olympiakos u mağlup etti #2

    Simon'un forması emekli edildi

    Anadolu Efes, eski Hırvat basketbolcusu Krunoslav Simon'un formasını emekliye ayırdı.

    Tecrübeli basketbolcunun forması, Olympiakos maçının devre arasında gerçekleştirilen törenle salona asıldı.

    Simon, Anadolu Efes'in eski başantrenörü Aydın Örs ve eski oyuncusu Petar Naumoski'nin ardından bu şekilde onurlandırılan üçüncü isim oldu.

    Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ise Simon'a teşekkür plaketi takdim etti.

    Lacivert-beyazlı formayı 2017-2022 yıllarında giyen 37 yaşındaki oyuncu, ikişer Avrupa Ligi, Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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