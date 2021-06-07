Anadolu Efes şampiyon oldu

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinde 3. maçında şampiyonluğa ulaştı.

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i ağırladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakanın galibi, 93-66'lık skorla Anadolu Efes oldu.

İLK ÇEYREK

Maça hücumda yüksek isabet yüzdesiyle başlayan Anadolu Efes, 4. dakikayı 14-7 üstün geçti. De Colo'nun bireysel performansının ön plana çıktığı bu çeyrekte toparlanarak öne geçen Fenerbahçe Beko, birinci periyodu 25-21 üstün tamamladı.

İKİNCİ ÇEYREK

Anadolu Efes, ikinci çeyreğe üst üste top kayıpları yaparak başladı. Kısa oyuncularıyla skor üreten Fenerbahçe Beko, 14. dakikayı 31-25 önde geçti. Bu dakikadan sonra Buğrahan Tuncer ve Singleton'ın etkili oyunuyla 15-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 19. dakikayı 40-31 üstün kapattı. Temposunu kaybederek peş peşe top kayıpları yapan sarı-lacivertliler, bu çeyrekte yalnızca 7 sayı kaydetti. Hücumda etkili olmaya devam eden Anadolu Efes, soyunma odasına 44-32 önde girdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

İkinci yarıya Anadolu Efes, etkili bir başlangıç yaptı. Topu iyi paylaşarak üst üste üç sayılık basketler bulan konuk takım, 23. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 33-54. Skor üretmekte sorun yaşayan Fenerbahçe Beko, savunmada da iyi bir görüntü çizemedi. Rakibi karşısında 14. dakikadan bu yana 31-2'lik (33-56) seri yakalayan Anadolu Efes, 26. dakikada farkı da 26 sayıya yükseltti: 36-62. Çeyreğin sonunu yüksek tempoda oynayan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 25 sayılık (47-72) avantajla gitti.

SON ÇEYREK

Fenerbahçe Beko, son çeyreğe top kayıplarıyla başlayan ve sayı üretemeyen Anadolu Efes karşısında 10-0'lık seri yakaladı ve 34. dakikanın başında farkı 15 sayıya indirdi: 57-72. Beaubois ve Buğrahan Tuncer'in basketleriyle yeniden farkı açan Anadolu Efes, maçı 93-66 kazanarak şampiyon oldu.

EFES'TE BEAUBOİS, FENERBAHÇE'DE DE COLO ÖNE ÇIKTI

Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois, 30 sayı ve 4 asistlik performansıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Fenerbahçe Beko da ise Nando De Colo'nun 19 sayı ve 3 asisti mağlubiyeti engelleyemedi.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tribünden takip etti.

ANADOLU EFES, SERİYİ 3-0'LA TAMAMLADI

Bu sonuçla seriyi 3-0’a getiren lacivert-beyazlılar, üst üste ikinci kez şampiyonluğunu ilan etti.

Son olarak 2018-2019 sezonunda şampiyonun tayin edildiği ING Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes, yine sarı-lacivertli ekiple mücadele vermiş ve 4-3’lük seri sonrası şampiyonluğa ulaşmıştı.

BİR SEZONDA İKİNCİ KUPA

2019-2020 sezonu, pandemi nedeniyle tamamlanamamıştı.

Geçtiğimiz hafta sonu THY Avrupa Ligi finalinde Barcelona’yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, böylelikle ikinci kupasına uzanmış oldu.

Fenerbahçe Beko: 66 - Anadolu Efes: 93

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen



Fenerbahçe Beko: De Colo 19, Guduric 8, Melih Mahmutoğlu 9, Barthel 5, Vesely 7, Perez 10, Kenan Sipahi 6, Ahmet Düverioğlu 2, Yiğit Onan, Berkay Candan

Anadolu Efes: Micic 11, Buğrahan Tuncer 13, Beaubois 30, Moerman 4, Sertaç Şanlı 8, Larkin, Singleton 9, Doğuş Balbay 4, Dunston 7, Tolga Geçim 1, Yiğitcan Saybir 6, Erten Gazi

1. Periyot: 25-21

Devre: 32-44

3. Periyot: 47-72

ERGİN ATAMAN'IN 5. LİG ŞAMPİYONLUĞU

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 5. lig şampiyonluğunu elde etti.

Lacivert-beyazlı takımın başında 3 kez (2009, 2019, 2021) kupayı kazanma başarısı gösteren deneyimli başantrenör, Beşiktaş (2012) ve Galatasaray'ı da (2013) da birer kez şampiyonluğa taşımıştı.

ANADOLU EFES, LİGDE SADECE BİR MAÇ KAYBETTİ

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon bir kez sahadan mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takım, lider tamamladığı normal sezonda çıktığı 30 maçın 29'unu kazandı. Anadolu Efes, tek mağlubiyetini 23. haftada HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşısında yaşadı.

Ergin Ataman'ın öğrencileri, başarılı performanslarını play-off aşamasında da sürdürdü. Anadolu Efes, play-off'ta ise çeyrek finalde 2, yarı final ve finalde de 3'er olmak üzere toplam 8 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Lacivert-beyazlılar, şampiyon tamamladığı 2020-2021'de normal sezon ve play-off'ta oynadığı 38 karşılaşmanın 37'sini kazanarak yüzde 97 galibiyet oranı elde etti.

FENERBAHÇE 3 MAÇTA DA FARK YEDİ

Anadolu Efes, final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3 maçta da farklı skorlarla mağlup etti.

İlk maçta Fenerbahçe'yi 111-71 yenen lacivert-beyazlılar, ikinci müsabakada da sahadan 95-73 galip ayrıldı. Anadolu Efes, serinin son mücadelesinde Fenerbahçe'ye 93-66 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı.

Ligde 9 şampiyonluğu bulunan sarı-lacivertli takım, 10. kez sezonu ikinci tamamladı.