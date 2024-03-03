Anadolu Efes, Samsunspor'u mağlup etti Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 91-86 yendi.

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip Efes, rakibi karşısında son çeyreğe geride girse de sürprize izin vermedi ve 91-86'lık skorla kazandı.

Lacivert-beyazlı ekip bu sonuçla ligdeki 18. galibiyetini elde ederken, Reeder Samsunspor ise 18. kez yenildi.

Skor dağılımı

Anadolu Efes: Thompson 17, Erkan Yılmaz 15, Willis 9, Hollatz 14, Jones 4, Ercan Osmani 5, Rıdvan Öncel 8, Burak Can Yıldızlı 2, Emre Melih Tunca 5, Salih Altuntaş 2, Daum 10

Samsunspor: Henry 33, Bora Satır 4, Göktuğ Baş 19, Arda Berk Kaya 6, Tarık Sezgün 9, Muhammed Doğan Şenli 15, Mehmet Batuğ Gür, Mehmet Öngel