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    Anadolu Efes, Shane Larkin'le sözleşme uzattı

    Anadolu Efes, başarılı basketbolcu Shane Larkin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
    • 10.06.2022 - 16:12
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    Anadolu Efes, Shane Larkin'le sözleşme uzattı

    Anadolu Efes, Shane Larkin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

    Shane Larkin, bu süre içerisinde NBA çıkış opsiyonuna da sahip olacak.

    Takımın bel kemiği

    Anadolu Efes ile 2 EuroLeague şampiyonluğu kazanan Larkin, 2018-19 sezonundan beri oynadığı lacivert beyazlı forma ile bu sezon EuroLeague'de 14.7 sayı 5.3 asist ortalamaları ile ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 10 sayı ve 5 asist ortalamaları ile mücade etti.

    Anadolu Efes, Shane Larkin le sözleşme uzattı #1


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