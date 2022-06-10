Anadolu Efes, Shane Larkin'le sözleşme uzattı

Anadolu Efes, başarılı basketbolcu Shane Larkin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Anadolu Efes, Shane Larkin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Shane Larkin, bu süre içerisinde NBA çıkış opsiyonuna da sahip olacak.

Takımın bel kemiği

Anadolu Efes ile 2 EuroLeague şampiyonluğu kazanan Larkin, 2018-19 sezonundan beri oynadığı lacivert beyazlı forma ile bu sezon EuroLeague'de 14.7 sayı 5.3 asist ortalamaları ile ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 10 sayı ve 5 asist ortalamaları ile mücade etti.



