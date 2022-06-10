- Haberler
- Basketbol Haberleri
- Anadolu Efes, Shane Larkin'le sözleşme uzattı
Anadolu Efes, Shane Larkin'le sözleşme uzattı
Anadolu Efes, başarılı basketbolcu Shane Larkin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
- 10.06.2022 - 16:12
Anadolu Efes, Shane Larkin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Shane Larkin, bu süre içerisinde NBA çıkış opsiyonuna da sahip olacak.
Takımın bel kemiği
Anadolu Efes ile 2 EuroLeague şampiyonluğu kazanan Larkin, 2018-19 sezonundan beri oynadığı lacivert beyazlı forma ile bu sezon EuroLeague'de 14.7 sayı 5.3 asist ortalamaları ile ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 10 sayı ve 5 asist ortalamaları ile mücade etti.