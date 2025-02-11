Anadolu Efes, Stanley Johnson ile vedalaştı

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Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes'te, sıcak bir gelişme yaşandı.

Efes, ailevi nedenlerden dolayı ABD'ye giden 28 yaşındaki oyun kurucu Stanley Johnson ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi: