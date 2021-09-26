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Anadolu Efes tek sayıyla maçı aldı
Ligin ilk haftasında son şampiyon Anadolu Efes, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i uzatmada 94-93 yendi.
- Haber Merkezi
- 26.09.2021 - 11:37
Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında son şampiyon Anadolu Efes, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırladı.
Maçın ilk periyodunu 29-18 önde geçen lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına da 46-37 üstün gitti.
İkinci yarıda etkili olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 3. periyotta 66-65 üstünlük yakaladı. Çekişmeli geçen karşılaşmanın normal süresi ise 86-86 beraberlikle tamamlandı.
EFES 94-93 KAZANDI
Maçın uzatma bölümü de çekişmeye sahne olurken Anadolu Efes, karşılaşmayı 94-93 kazandı.