Anadolu Efes, TOFAŞ karşısında 10 sayı farkla güldü Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında TOFAŞ'ı 85-75 yendi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Anadolu Efes, 85-75'lik skorla kazandı.

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 6. galibiyetini elde ederken, TOFAŞ ise 5. kez yenildi.

Efes, ilk yarıda skoru buldu

Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes'e boyalı alanda karşılık veren TOFAŞ, 8. dakikaya 13-9 önde girdi. Lacivert-beyazlı takım, oyuna sonradan dahil olan Beaubois ve Ercan Osmani ile etkili olurken, ilk periyot 21-21 berabere bitti.

İkinci periyodun ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken, dış atışlardan Beaubois, Thompson ve Erten Gazi ile skor bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 47-39 önde gitti.

Son çeyrekte de aynı oyun devam etti ve Efes kazandı

Maçın ikinci yarısına yüksek tempoyla başlayan Anadolu Efes, savunma yapmakta zorlanan rakibi karşısında 26. dakikada farkı 21 sayıya (67-46) çıkardı. Lacivert-beyazlı takım, son periyoda da 73-58 önde girdi.

Son çeyrekte de üstün mücadelesini sürdüren Anadolu Efes, müsabakadan 85-75 galip ayrıldı.