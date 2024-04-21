Anadolu Efes, Türk Telekoma yenildi Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom ile karşılaşan Anadolu Efes, rakibine 82-81 mağlup oldu.

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Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Anadolu Efes, Türk Telekom’u ağırladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada mücadele eksik olmadı.

Türk Telekom son saniye üçlüğüyle galibiyete uzandı

Maçın son bölümü ise büyük heyecana sahne oldu.

Türk Telekom, Jarrod Jones’un maçın bitimine 39 saniye kala gelen üçlüğüyle sahadan 81-82 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Türk Telekom 28. maçında 13. galibiyetini alırken Anadolu Efes ise 28. maçında dördüncü kez kaybetti.

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