Anadolu Efes, Türk Telekom'u devirdi
Haber Merkezi

Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, Türk Telekom'u ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 86-81'lik skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 7. galibiyetini alırken Türk Telekom ise 4. yenilgisini yaşadı.

ANADOLU EFES: 86 - TÜRK TELEKOM: 81

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin

Anadolu Efes: Thompson 12, Bryant 2, Nwora 10, Ercan Osmani 2, Poirier 6, Beaubois 10, Rıdvan Öncel 14, Burak Can Yıldızlı, Oturu 21, Erkan Yılmaz 6, Willis 3

Türk Telekom: Smith 8, Melih Tunca 6, Brown 22, Alexander 17, Makoundou 7, Berkan Durmaz 5, Angola 15, İsmet Akpınar, Mahir Ağva, Bess 1, Hanlan

1. periyot: 12-18

Devre: 41-41

3. periyot: 60-59

Beş faulle çıkanlar: 35.45 Rıdvan Öncel, 36.51 Oturu (Anadolu Efes)

ensonhaber icon
Göktürk Sönmez
Editor