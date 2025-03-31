Anadolu Efes, Türk Telekom'u mağlup etti

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasının kapanış maçında Türk Telekom ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 100-90'lık skorla konuk takım Anadolu Efes oldu.

EFES, İLK ÇEYREĞİ ÖNDE BİTİRDİ

İlk 3 dakikada rakibine 10 sayı (2-12) fark atan Anadolu Efes, hücum ribauntları ve boyalı alan sayılarındaki üstünlüğü sayesinde ilk çeyreği 27-18 önde geçti.

ANADOLU EFES, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ

Türk Telekom, 2. periyotta başta Brown olmak üzere bulduğu üç sayılık basketlerle oyunda kalmaya çalıştı ancak Oturu ile pota altındaki etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, soyunma odasına 48-41 önde gitti.

TÜRK TELEKOM, SON 10 DAKİKA GERİDE GİRDİ

Üçüncü çeyreğe çalınan top sonrası Brown'ın smacıyla başlayan başkent ekibi, 2 dakikada skoru 50-50'ye getirdi. Yüksek tempoda oynanan periyodun kalan bölümünde Nwora'nın basketleriyle oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, son 10 dakikaya 72-67 üstünlükle girdi.

ANADOLU EFES, DEPLASMANDA KAZANDI

Son periyodun başında Poirier ve Beaubois'nın sayılarıyla farkı 10 sayıya (67-77) çıkaran Anadolu Efes, Türk Telekom'un yaptığı tam saha baskıyı top çevirerek attığı basketlerle cezalandırdı ve sahadan 100-90 galip ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Türk Telekom: İsmet Akpınar 2, Brown 27, Angola 14, Bruhnke, Alexander 15, Berkan Durmaz 6, Smith 5, Hanlan 14, Mahir Ağva 1, Bess 2, Melih Tunca 4

Anadolu Efes: Thompson 6, Dozier 12, Nwora 24, Ercan Osmani 7, Oturu 19, Beaubois 10, Poirier 9, Rıdvan Öncel 2, Willis 6, Erkan Yılmaz 4, Burak Can Yıldızlı, Doğuş Özdemiroğlu 1